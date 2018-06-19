Улан-удэнцам помогли с паспортами на «Арбате»

Сотрудники отдела по вопросам миграции МВД провели приём по вопросам замены и выдачи паспорта



Пункт приема сотрудники органов внутренних дел расположили в центре города, на «Арбате».



Специалисты консультировали горожан, как в электронном виде подать заявление на замену паспорта, какие документы для этого необходимы, рассказали о порядке оплаты госпошлины.



Кроме того, они оказали жителям Улан-Удэ помощь в регистрации на Едином портале госуслуг и подтверждении учетной записи, восстановлении доступа к личному кабинету, проконсультировали по оказываемым МВД России в электронном виде услугам по линии миграции.



Отметим, что аналогичное мероприятие пройдет на «Арбате» 23 июня, с 10.00 до 15.00 (возле здания по ул. Ленина, 32 «а»), сообщает пресс-служба МВД.

