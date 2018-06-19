Учёные представили экодом для комфортной жизни на Байкале

Как отходы превратить в доходы, придумали ученые новосибирского Академгородка: сегодня на Байкале открыли конференцию, посвященную развитию и внедрению новейших разработок в области охраны окружающей среды. Новосибирскую область представляет проект «Экодом»



Вентиляционные системы, не только освежающие дома, но и согревающие межкомнатное пространство, стены с регуляцией «тепло-холодно» и даже окна с серебряным покрытием, которые сами регулируют температуру воздуха в комнате.



- В определенное время окно должно защищать помещение от потерь тепла, а в другое – весеннее – время от окна происходит дополнительное отопление за счет солнечной энергии, которая поступает с улицы, - говорит Михаил Низовцев, доктор технических наук, заведующий лабораторией энергосбережения Института теплофизики СО РАН.



Всё это уже не мечта – реальность, рассказывает один из разработчиков экодома Михаил Низовцев. Сделать уютный и экономичный дом для Сибири – мечта всей его жизни. В новом здании всё необычно – например, дышащие стены.



Свои разработки ученые апробируют на здании своего же института: вот здесь установлены новые панели, в состав которых входит утеплитель, а внутри утеплителя проведены каналы, в которых циркулирует воздух, за счет чего утеплитель не намокает, а в здании – суше и теплее.



Сибирские учение решили и проблему переработки биоотходов – в Институте теплофизики предложили переработать их в чистую питьевую воду: разогревать до температуры почти 400 градусов по Цельсию, подав давление 200 атмосфер – отходы превращаются в жидкость, которую ученые назвали «сверхкритичной». Действие – сродни плазме, которая убивает и перерабатывает все микроорганизмы. Опытная установка уже работает.



- Естественно, должна быть какая-то емкость, потом эта емкость извлекается, и из этой емкости всё попадает в реактор. Если установка дорогая, то это лучше делать так: есть поселок, и там есть одна станция, где будет централизованно производиться переработка отходов, - пояснил Сергей Алексеенко, председатель объединенного ученого совета по энергетике, машиностроению и процессам управления СО РАН.



Не только экология, но и экономика! У ученых уже есть идеи, где в Новосибирской области можно разместить новые экодома с максимальной выгодой. Усть-Таркский район: там из-под земли бьют термальные источники, на которых еще в советские годы построили теплые бассейны с целебной водой. Круглый год вода в бассейне без всякого подогрева – 39 градусов по Цельсию. А если этой водой обогревать дома всего района? В институте уверены – это вполне реально, сообщает ГТРК Новосибирск.

