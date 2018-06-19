Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 Июня

18 Июня

Популярное

Учёные представили экодом для комфортной жизни на Байкале

Общество, 
Как отходы превратить в доходы, придумали ученые новосибирского Академгородка: сегодня на Байкале открыли конференцию, посвященную развитию и внедрению новейших разработок в области охраны окружающей среды. Новосибирскую область представляет проект «Экодом»

Вентиляционные системы, не только освежающие дома, но и согревающие межкомнатное пространство, стены с регуляцией «тепло-холодно» и даже окна с серебряным покрытием, которые сами регулируют температуру воздуха в комнате.

- В определенное время окно должно защищать помещение от потерь тепла, а в другое – весеннее – время от окна происходит дополнительное отопление за счет солнечной энергии, которая поступает с улицы, - говорит Михаил Низовцев, доктор технических наук, заведующий лабораторией энергосбережения Института теплофизики СО РАН.

Всё это уже не мечта – реальность, рассказывает один из разработчиков экодома Михаил Низовцев. Сделать уютный и экономичный дом для Сибири – мечта всей его жизни. В новом здании всё необычно – например, дышащие стены.

Свои разработки ученые апробируют на здании своего же института: вот здесь установлены новые панели, в состав которых входит утеплитель, а внутри утеплителя проведены каналы, в которых циркулирует воздух, за счет чего утеплитель не намокает, а в здании – суше и теплее.

Сибирские учение решили и проблему переработки биоотходов – в Институте теплофизики предложили переработать их в чистую питьевую воду: разогревать до температуры почти 400 градусов по Цельсию, подав давление 200 атмосфер – отходы превращаются в жидкость, которую ученые назвали «сверхкритичной». Действие – сродни плазме, которая убивает и перерабатывает все микроорганизмы. Опытная установка уже работает.

- Естественно, должна быть какая-то емкость, потом эта емкость извлекается, и из этой емкости всё попадает в реактор. Если установка дорогая, то это лучше делать так: есть поселок, и там есть одна станция, где будет централизованно производиться переработка отходов, - пояснил Сергей Алексеенко, председатель объединенного ученого совета по энергетике, машиностроению и процессам управления СО РАН.

Не только экология, но и экономика! У ученых уже есть идеи, где в Новосибирской области можно разместить новые экодома с максимальной выгодой. Усть-Таркский район: там из-под земли бьют термальные источники, на которых еще в советские годы построили теплые бассейны с целебной водой. Круглый год вода в бассейне без всякого подогрева – 39 градусов по Цельсию. А если этой водой обогревать дома всего района? В институте уверены – это вполне реально, сообщает ГТРК Новосибирск.
Байкал
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ прибыл «Лучший жонглёр мира»
Общество, 19.06.2018
Сегодня началась конкурсная программа международного фестиваля детских и молодежных цирковых коллективов «Мир, где торжествует цирк»
Улан-удэнцам помогли с паспортами на «Арбате»
Общество, 19.06.2018
Сотрудники отдела по вопросам миграции МВД провели приём по вопросам замены и выдачи паспорта
В Северобайкальске батюшка посетил ИВС
Общество, 19.06.2018
В Северобайкальске иеромонах Казанского кафедрального собора посетил изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых
Жители аварийных домов в Хилке отказались переезжать в новые дома
Общество, 19.06.2018
В Хилокском районе дома для переселенцев из ветхого и аварийного жилья построены, но оказались с недочетами. Новые квартиры осмотрела губернатор региона Наталья Жданова
Учёные представили экодом для комфортной жизни на Байкале
Общество, 19.06.2018
Как отходы превратить в доходы, придумали ученые новосибирского Академгородка: сегодня на Байкале открыли конференцию, посвященную развитию и внедрению новейших разработок в области охраны окружающей среды. Новосибирскую область представляет проект «Экодом»
В войска ВВО поступили новые полевые бани
Общество, 19.06.2018
В соединения и воинские части Восточного военного округа поступила крупная партия современных передвижных полевых кухонь и бань
На Байкале инициирована комплексная программа по защите нерпы
Общество, 19.06.2018
Фонд «Озеро Байкал» инициирует комплексную программу по изучению и защите байкальской нерпы
Улан-Удэ примет «Baikal Dance Festival»
Общество, 19.06.2018
В Улан-Удэ с 15 июля по 3 августа пройдёт «Baikal Dance Festival. Байкальский танцевальный фестиваль»
Самый большой в мире аэростат для полёта в стратосферу прилетит в Бурятию
Общество, 19.06.2018
Благотворительный фонд святителя Луки выиграл президентский грант в 9,8 млн рублей, на эти средства реализуют проект рекордных перелетов на гигантских воздушных шарах
Шаманы намерены добиваться признания в России шаманизма пятой конфессией
Общество, 19.06.2018
Шаманы России намерены объединиться в единую организацию и добиваться признания шаманизма как религии на государственном уровне, сообщил заместитель Верховного шамана России Артур Цыбиков в пресс-центре агентства «Интерфакс-Сибирь» в Иркутске
Иркутянин пойдёт пешком во Владивосток ради похудения
Общество, 19.06.2018
Иркутянин Ренат Сальманов в начале июля 2018 года собирается отправиться до Владивостока пешком, изредка пользуясь автостопом
Жителей Бурятии оштрафовали на 3 млн за походы в лес
Общество, 19.06.2018
В Бурятии продолжают выявлять нарушителей в лесах
Москвич снял клип о красоте Байкала
Москвич снял клип о красоте Байкала
Общество, 19.06.2018
Ролик показывает яркие панорамы Байкала
Сотрудники прокуратуры Бурятии посадили деревья
Сотрудники прокуратуры Бурятии посадили деревья
Общество, 19.06.2018
Экологическая акция «Посади дерево на Байкале» прошла в начале июня
В Улан-Удэ госпиталю ветеранов войн подарили оборудование
Общество, 19.06.2018
Стоимость подаренного оборудования составляет более 10 млн рублей

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Загрузка...
^