На Байкале инициирована комплексная программа по защите нерпы

Фонд «Озеро Байкал» инициирует комплексную программу по изучению и защите байкальской нерпы
18 июня фонд поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал» совместно с институтом проблем экологии и эволюции РАН провел круглый стол «Современные угрозы байкальской нерпе». Круглый стол был посвящен обсуждению причин и последствий существующих угроз, влияющих на состояние уникального эндемика, и необходимых мер для его защиты.
Основными темами обсуждения стали данные о современном состоянии популяции байкальской нерпы, существующие методы учета тюленей в разных водоемах, изменение экосистемы Байкала, а также климатические и антропогенные факторы, влияющие на популяцию байкальского эндемика.
В ходе дискуссии были отмечены основные угрозы нерпе на Байкале, а именно: браконьерство, попытки отдельных властных структур регулировать численность эндемика без научно-исследовательской базы, нарушение пищевого рациона животного из-за изменений в экосистеме озера в виду антропогенной нагрузки, климатические изменения, влияющие на среду обитания.
Участники круглого стола предложили несколько современных методов учета, которые позволили бы получить данные о численности популяции гуманными и ненасильственными способами, например, мечение, авиаучет, гидроакустический метод. Ряд ученых отметили актуальность традиционного площадного учета по всей территории с использованием спецтехники. Также эксперты подчеркнули необходимость проведения комплексных анализов, в том числе гистологических анализов, проб на стрессоустойчивость, оценку репродуктивной способности самок.
По итогам дискуссии участники договорились под эгидой фонда «Озеро Байкал» разработать комплексную программу по учету байкальской нерпы и исследованию среды ее обитания. Научная программа будет формироваться в течение месяца. К разработке будут привлечены профильные специалисты, ученые и эксперты. Программу запланировано представить в рамках круглого стола по обсуждению проблем сохранения тюленей закрытых водоемов, которая состоится в октябре 2018 года в Архангельске, сообщает пресс-служба фонда.
На Байкале инициирована комплексная программа по защите нерпы
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