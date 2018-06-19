На Байкале инициирована комплексная программа по защите нерпы

Фонд «Озеро Байкал» инициирует комплексную программу по изучению и защите байкальской нерпы



18 июня фонд поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал» совместно с институтом проблем экологии и эволюции РАН провел круглый стол «Современные угрозы байкальской нерпе». Круглый стол был посвящен обсуждению причин и последствий существующих угроз, влияющих на состояние уникального эндемика, и необходимых мер для его защиты.



Основными темами обсуждения стали данные о современном состоянии популяции байкальской нерпы, существующие методы учета тюленей в разных водоемах, изменение экосистемы Байкала, а также климатические и антропогенные факторы, влияющие на популяцию байкальского эндемика.



В ходе дискуссии были отмечены основные угрозы нерпе на Байкале, а именно: браконьерство, попытки отдельных властных структур регулировать численность эндемика без научно-исследовательской базы, нарушение пищевого рациона животного из-за изменений в экосистеме озера в виду антропогенной нагрузки, климатические изменения, влияющие на среду обитания.



Участники круглого стола предложили несколько современных методов учета, которые позволили бы получить данные о численности популяции гуманными и ненасильственными способами, например, мечение, авиаучет, гидроакустический метод. Ряд ученых отметили актуальность традиционного площадного учета по всей территории с использованием спецтехники. Также эксперты подчеркнули необходимость проведения комплексных анализов, в том числе гистологических анализов, проб на стрессоустойчивость, оценку репродуктивной способности самок.



По итогам дискуссии участники договорились под эгидой фонда «Озеро Байкал» разработать комплексную программу по учету байкальской нерпы и исследованию среды ее обитания. Научная программа будет формироваться в течение месяца. К разработке будут привлечены профильные специалисты, ученые и эксперты. Программу запланировано представить в рамках круглого стола по обсуждению проблем сохранения тюленей закрытых водоемов, которая состоится в октябре 2018 года в Архангельске, сообщает пресс-служба фонда.





