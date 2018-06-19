Жителей Бурятии оштрафовали на 3 млн за походы в лес

В Бурятии продолжают выявлять нарушителей в лесах



За прошедшие сутки леса Бурятии патрулировали 139 патрульных групп. В результате выявлено 20 нарушителей правил пожарной безопасности в лесах, сообщает пресс-служба агентства лесного хозяйства.



Всего с начала пожароопасного сезона выявлено почти 1800 нарушений правил пожарной безопасности сотрудниками РАЛХ, МЧС, МВД. Сумма наложенных штрафов составила 2,9 миллиона рублей.



В Бурятии действует особый противопожарный режим. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.



