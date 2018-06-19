Шаманы намерены добиваться признания в России шаманизма пятой конфессией

Шаманы России намерены объединиться в единую организацию и добиваться признания шаманизма как религии на государственном уровне, сообщил заместитель Верховного шамана России Артур Цыбиков в пресс-центре агентства «Интерфакс-Сибирь» в Иркутске



- Мы подготовили открытое письмо на имя президента РФ, в Совет Федерации, в котором просим рассмотреть этот вопрос. В ближайшее время отправим его в Москву, - сказал Артур Цыбиков.



Он уточнил, что письмо подготовлено по итогам первых в истории РФ выборов Верховного шамана России. В июне им стал тувинец Кара-Оол Допчун-Оол.



Артур Цыбиков также уточнил, что шаманы не претендуют на средства в государственных программах, созданных для поддержки культуры и религии.



- В шаманизме есть места силы. Например, мыс Бурхан на острове Ольхон на Байкале. Там храм не поставишь. Вместе с тем, мы не хотим, например, мешать людям в городе, когда проводим обряды. Поэтому планируем создавать шаманские центры, - добавил Артур Цыбиков.

Он добавил, что объединение шаманов назрело давно, однако часть из них не хотят состоять в централизованной организации.



- Наша цель - сделать шаманизм пятой конфессией в России. Мы стараемся помогать людям и рассчитываем на то, что на нас обратят внимание, - пояснил Артур Цыбиков.



Он также добавил, что объединение позволит нейтрализовать мошенников, выдающих себя за шаманов.



- Будет создан сайт, где каждый сможет получить полную информацию о том или ином шамане, - сказал Артур Цыбиков.



В настоящее время в России официально признаны 4 традиционных конфессии: православие, ислам, иудаизм и буддизма.

