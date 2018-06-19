Шаманы России намерены объединиться в единую организацию и добиваться признания шаманизма как религии на государственном уровне, сообщил заместитель Верховного шамана России Артур Цыбиков в пресс-центре агентства «Интерфакс-Сибирь» в Иркутске
- Мы подготовили открытое письмо на имя президента РФ, в Совет Федерации, в котором просим рассмотреть этот вопрос. В ближайшее время отправим его в Москву, - сказал Артур Цыбиков.
Он уточнил, что письмо подготовлено по итогам первых в истории РФ выборов Верховного шамана России. В июне им стал тувинец Кара-Оол Допчун-Оол.
Артур Цыбиков также уточнил, что шаманы не претендуют на средства в государственных программах, созданных для поддержки культуры и религии.
- В шаманизме есть места силы. Например, мыс Бурхан на острове Ольхон на Байкале. Там храм не поставишь. Вместе с тем, мы не хотим, например, мешать людям в городе, когда проводим обряды. Поэтому планируем создавать шаманские центры, - добавил Артур Цыбиков.
Он добавил, что объединение шаманов назрело давно, однако часть из них не хотят состоять в централизованной организации.
- Наша цель - сделать шаманизм пятой конфессией в России. Мы стараемся помогать людям и рассчитываем на то, что на нас обратят внимание, - пояснил Артур Цыбиков.
Он также добавил, что объединение позволит нейтрализовать мошенников, выдающих себя за шаманов.
- Будет создан сайт, где каждый сможет получить полную информацию о том или ином шамане, - сказал Артур Цыбиков.
В настоящее время в России официально признаны 4 традиционных конфессии: православие, ислам, иудаизм и буддизма.
Шаманы намерены добиваться признания в России шаманизма пятой конфессией
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В соединения и воинские части Восточного военного округа поступила крупная партия современных передвижных полевых кухонь и бань
Фонд «Озеро Байкал» инициирует комплексную программу по изучению и защите байкальской нерпы
В Улан-Удэ с 15 июля по 3 августа пройдёт «Baikal Dance Festival. Байкальский танцевальный фестиваль»
Шаманы России намерены объединиться в единую организацию и добиваться признания шаманизма как религии на государственном уровне, сообщил заместитель Верховного шамана России Артур Цыбиков в пресс-центре агентства «Интерфакс-Сибирь» в Иркутске
Иркутянин Ренат Сальманов в начале июля 2018 года собирается отправиться до Владивостока пешком, изредка пользуясь автостопом
В Бурятии продолжают выявлять нарушителей в лесах
Ролик показывает яркие панорамы Байкала
Экологическая акция «Посади дерево на Байкале» прошла в начале июня
Стоимость подаренного оборудования составляет более 10 млн рублей
В течение месяца в свободное время в доме работала бригада добровольцев
За 5 дней артисты показали свои лучшие спектакли
В учреждении пройдут мастер-классы, выступления фольклорных коллективов
Они прошли семь километров по экологической тропе «К озеру Фролиха»
Итоги конкурса будут подведены в ноябре
В прошлый раз енот не ошибся с результатом игры с Саудовской Аравией