Экологическая акция «Посади дерево на Байкале» прошла в начале июня
Работники прокуратуры Бурятии высадили деревья на побережье Байкала. Экологическая акция прошла 7 июня вблизи села Максимиха. Всего на местах выгоревшего леса было высажено 9 тысяч деревьев.
Таким образом, организаторы акции намерены привлечь внимания к проблемам охраны и восстановления байкальских лесов. Участники надеются, что акция станет ежегодной и в ней будет участвовать больше людей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Сотрудники прокуратуры Бурятии посадили деревья
Общество, Фото:
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