В Улан-Удэ завершаются гастроли «Маяковки»

Как сообщал «Байкал-Daily», с 15 июня в столице Бурятии в рамках программы «Большие гастроли» проходят гастроли Московского академического театра имени Маяковского.Открылись гастроли спектаклем «Женитьба» Николая Гоголя, которая долгое время являлся визитной карточкой «Маяковки». В нём играют народные артисты России Светлана Немоляева, Игорь Костолевский, Михаил Филиппов, Галина Беляева и Любовь Руденко, актёр Дмитрий Прокофьев и многие другие.На следующий день, 16 июня, в Бурятском театре драмы имени Намсараева показали спектакль «Изгнание» по пьесе Марюса Ивашкявичюса в постановке Миндаугаса Карбаускиса. Он был номинирован на театральную премию «Золотая маска».На Малой сцене русского драмтеатра 15,16 и 17 июня показали детский спектакль «Малыш и кот». По словам организаторов, юные зрители восторгом приняли постановку бэби-театра и с удовольствием не только смотрели историю малыша и кота, познающих мир, но и играли в огромных и мягких декорациях.Сегодня, 19 июня, состоится закрытие гастролей спектаклем «Русский роман» в постановке Миндаугаса Карбаускиса с участием народной артистки России Евгении Симоновой, сообщает пресс-служба ГРДТ имени Бестужева.