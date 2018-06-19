В Улан-Удэ завершаются гастроли «Маяковки»

За 5 дней артисты показали свои лучшие спектакли
Как сообщал «Байкал-Daily», с 15 июня в столице Бурятии в рамках программы «Большие гастроли» проходят гастроли Московского академического театра имени Маяковского.
Открылись гастроли спектаклем «Женитьба» Николая Гоголя, которая долгое время являлся визитной карточкой «Маяковки». В нём играют народные артисты России Светлана Немоляева, Игорь Костолевский, Михаил Филиппов, Галина Беляева и Любовь Руденко, актёр Дмитрий Прокофьев и многие другие.
На следующий день, 16 июня, в Бурятском театре драмы имени Намсараева показали спектакль «Изгнание» по пьесе Марюса Ивашкявичюса в постановке Миндаугаса Карбаускиса. Он был номинирован на театральную премию «Золотая маска».
На Малой сцене русского драмтеатра 15,16 и 17 июня показали детский спектакль «Малыш и кот». По словам организаторов, юные зрители восторгом приняли постановку бэби-театра и с удовольствием не только смотрели историю малыша и кота, познающих мир, но и играли в огромных и мягких декорациях.
Сегодня, 19 июня, состоится закрытие гастролей спектаклем «Русский роман» в постановке Миндаугаса Карбаускиса с участием народной артистки России Евгении Симоновой, сообщает пресс-служба ГРДТ имени Бестужева.
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