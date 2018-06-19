Этнографический музей в Улан-Удэ отпразднует день рождения

В учреждении пройдут мастер-классы, выступления фольклорных коллективов



23 июня в 13.00 в Этнографическом музее состоится народное гуляние, посвящённое дню рождения учреждения.



Гостей ожидает новое театрализованное представление Тарбагатайского народного театра «Гоп-компания». Также все желающие смогут поиграть в подвижные народные игры, принять участие в мастер-классах по плетению рыболовных сетей, изготовлению ложек, резьбе по дереву.



Посетители могут здесь приобрести уникальный сувенир, изготовленный по традиционной технологии, на «Ярмарке незабытых ремёсел», в которой примут участие мастера Бурятии. Во всех комплексах музея пройдут выступления фольклорных коллективов, сообщает пресс-служба министерства культуры республики.

