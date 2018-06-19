Туроператорам Бурятии показали Фролихинский заказник

Они прошли семь километров по экологической тропе «К озеру Фролиха»



15 июня специалисты министерства туризма Бурятии во главе с министром Марией Бадмацыреновой и ведущие туроператоры республики посетили заказник федерального значения «Фролихинский», сообщает «Заповедное Подлеморье».



Экскурсию по красивейшей бухте Северного Байкала Аяя провели для них сотрудники Заповедного Подлеморья.



Был совершён семикилометровый поход по экологической тропе «К озеру Фролиха» и представлена водная обзорная экскурсия на катамаране по озеру Фролиха. Участникам путешествия удалось увидеть дикого зверя - медведя в его естественной среде обитания.



- Мечтаем посетить эту уникальную жемчужину Северного Байкала уже со своими туристами.



- Это невозможно передать ни словами, ни фотографией, это надо видеть своими глазами, - отметили туроператоры.

