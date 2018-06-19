Жителям для участия в состязании необходимо оригинально поздравить свой район с юбилеем с помощью ролика или снимков
Администрация Железнодорожного района Улан-Удэ в честь 80-летия района проводит конкурс.
Основной целью конкурса «Тебе, район любимый, посвящаю» является патриотическое воспитание подрастающего поколения и молодёжи.
Номинации конкурса:
1. лучшее видеопоздравление (3 мин);
2. лучшее фотопоздравление;
3. лучший видеоролик по истории Железнодорожного района (5 мин., использование в материале: памятники, здания, улицы, микрорайоны Железнодорожного района).
В конкурсе могут принять участие детские сады, школы, учебные заведения высшего и среднего профессионального образования, предприятия района, а также молодые люди от 18-35 лет, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
Подробная информация - http://www.ulan-ude-eg.ru/rayon/geleznod/120592/
Конкурс поздравлений пройдёт в Улан-Удэ
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Жителям для участия в состязании необходимо оригинально поздравить свой район с юбилеем с помощью ролика или снимков
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