Конкурс поздравлений пройдёт в Улан-Удэ

Жителям для участия в состязании необходимо оригинально поздравить свой район с юбилеем с помощью ролика или снимков



Администрация Железнодорожного района Улан-Удэ в честь 80-летия района проводит конкурс.



Основной целью конкурса «Тебе, район любимый, посвящаю» является патриотическое воспитание подрастающего поколения и молодёжи.



Номинации конкурса:



1. лучшее видеопоздравление (3 мин);

2. лучшее фотопоздравление;

3. лучший видеоролик по истории Железнодорожного района (5 мин., использование в материале: памятники, здания, улицы, микрорайоны Железнодорожного района).



В конкурсе могут принять участие детские сады, школы, учебные заведения высшего и среднего профессионального образования, предприятия района, а также молодые люди от 18-35 лет, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.



Подробная информация - http://www.ulan-ude-eg.ru/rayon/geleznod/120592/

