В Улан-Удэ проходят мастер-классы «Маяковки»

Общество, Фото: Александра Данилова

Работникам театра московские коллеги рассказывают о современных методах работы



В русском драматическом театре имени Бестужева, в рамках межрегиональной программы «Большие гастроли», накануне прошёл мастер-класс на тему «Современные тенденции театрального маркетинга». Его провёл директор Московского академического театра имени Маяковского Леонид Ошарин.



Он рассказал, что сегодня театры, например, Европы и Америки «выживают» за счёт продажи билетов на собственных сайтах.



- Американскому зрителю и в голову не придёт купить билет где-то, кроме как на сайте самого театра, - заявляет Леонид Ошарин.



Рассказывая о современных тенденциях в своем театре, он отметил, что распространители сегодня не приносят ощутимый доход.



- 300 билетов продадут распространители, в то время как мы продадим 20 тысяч, - аргументирует директор московского театра.



Однако под 20 тысячами билетами, Леонид Ошарин подразумевает договор, заключенный между театром и компанией по продвижению. В свою очередь, такие компании используют военные технологии, направленные на определение целевой аудитории театра.



- Сегодня больший доход приносят сайты. Соцсети – хорошо, но не так эффективно, - делится опытом Леонид Ошарин.



Кроме того, он рассказал интересную историю, связанную с биноклями. Раньше в театре имени Маяковского, как сейчас это делают с программками, продавали плечики, бинокли. Но однажды компания по продвижению подарила театру бинокли в большом количестве. Тогда сотрудники театра решили давать их зрителям на прокат за условную цену – 50 рублей.Как оказалось, с проката биноклей за год театр заработал 1 миллион 200 рублей



17 июня в театре прошёл мастер-класс Антона Юдакова, посвящённый работе художника по свету. Он рассказал о современной светорежиссуре и подходах в этой сфере, сообщает пресс-служба Русского драмтеатра имени Бестужева.

