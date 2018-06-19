Улан-удэнцам предлагают написать стихи на конкурс

Состязание проводится среди школьников



Администрация Октябрьского района Улан-Удэ в честь 80-летия района проводит районный конкурс стихов, сочинений и авторской песни.



Конкурс организован среди учащихся школ Октябрьского района.



Конкурс проходит с 1 июня по 1 августа.



Подведение итогов состоится в августе на мероприятии, посвящённом празднованию 80-летию со дня образования Октябрьского района Улан-Удэ, сообщает управление по информационной политике администрации города.



Подробная информация по ссылке - http://www.ulan-ude-eg.ru/rayon/oktyabr/120522/



