Земли незаконно продали частным лицам
Земельные участки в байкальской местности Куркут в Иркутской области были незаконно отчуждены под ДНТ. Это выяснила Ольхонская природоохранная прокуратура после обращения местного жителя.
- Установлено, что земельные участки, расположенные в границах Прибайкальского национального парка, переданы администрацией муниципального образования Ольхонского района по договору купли-продажи в собственность 18 гражданам в нарушение требований федерального законодательства об охране озера Байкал, особо охраняемых природных территорий. Выявленные факты нарушают установленный режим хозяйственной деятельности на Байкальской природной территории, - сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.
Земельные участки, расположенные в границах Прибайкальского парка, являются особо охраняемой природной территорией федерального значения и ограниченны в обороте.
Ольхонская межрайонная природоохранная прокуратура предъявила в суд исковые заявления об истребовании земельных участков из чужого незаконного владения.
Землю нацпарка на Байкале продали под ДНТ
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