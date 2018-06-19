Работы будут оцениваться в двух возрастных группах
Администрация Октябрьского района Улан-Удэ в честь 80-летия района проводит конкурс любительских и профессиональных фотографий.
Основная цель состязания – показать уникальность района столицы Бурятии с помощью снимков.
Задачи конкурса - воспитание любви к малой Родине, развитие творческих способностей жителей.
Его участниками могут быть жители Октябрьского района Улан-Удэ от 7 лет и старше. Работы будут оцениваться отдельно в 2 возрастных группах:
- любительское фото (от 7 до 16 лет и взрослые);
- профессиональное фото (от 7 до 16 лет и взрослые).
Конкурс проходит с 1 июня по 15 августа.
Подведение итогов состоится в августе на мероприятии, посвящённом празднованию 80-летию со дня образования Октябрьского района, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
Подробная информация - http://www.ulan-ude-eg.ru/rayon/oktyabr/120523/
Конкурс фотографий проводится в Улан-Удэ
Общество, Фото:
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