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Конкурс фотографий проводится в Улан-Удэ

Конкурс фотографий проводится в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Работы будут оцениваться в двух возрастных группах

Администрация Октябрьского района Улан-Удэ в честь 80-летия района проводит конкурс любительских и профессиональных фотографий.

Основная цель состязания – показать уникальность района столицы Бурятии с помощью снимков.

Задачи конкурса - воспитание любви к малой Родине, развитие творческих способностей жителей.

Его участниками могут быть жители Октябрьского района Улан-Удэ от 7 лет и старше. Работы будут оцениваться отдельно в 2 возрастных группах:

- любительское фото (от 7 до 16 лет и взрослые);
- профессиональное фото (от 7 до 16 лет и взрослые).
Конкурс проходит с 1 июня по 15 августа.

Подведение итогов состоится в августе на мероприятии, посвящённом празднованию 80-летию со дня образования Октябрьского района, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

Подробная информация - http://www.ulan-ude-eg.ru/rayon/oktyabr/120523/
конкурс фотографы
 
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