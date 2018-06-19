Мероприятие проводится в Октябрьском районе Улан-Удэ
Администрация Октябрьского района Улан-Удэ в честь 80-летия района проводит районный конкурс «С любовью к родному району». С помощью этого конкурса хотят облагородить территорию района, с привлечением горожан.
Участвовать могут организации, индивидуальные предприниматели, занимающиеся обслуживанием жилищного фонда на территории Октябрьского района, ТСЖ, ЖСК, предприятия, организации всех форм собственности, жители района.
Заявки на участие в конкурсе предоставляются координаторам до 10 августа. Положение конкурса по ссылке - http://www.ulan-ude-eg.ru/rayon/oktyabr/120583/
Улан-удэнцев приглашают на конкурс благоустройства района
Общество, Фото:
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