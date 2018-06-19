387 школьников сдавали английский язык и лишь 6 человек – немецкий
В Бурятии 18 июня школьники сдавали экзамен по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам. В ЕГЭ по биологии участвовало 1235 человек. Для проведения ЕГЭ по этому предмету было задействовано 34 пункта проведения экзаменов, сообщает пресс-служба минобраза Бурятии.
Экзаменационная работа по биологии состояла из двух частей, включающих в себя 28 заданий. На её выполнение отводилось 3,5 часа. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по биологии составляет 36 баллов.
В письменном экзамене по иностранному языку участвовали 393 человека, из них 387 сдавали английский язык и 6 человек - немецкий. Экзаменационная работа по иностранным языкам состояла из четырёх разделов, включающих в себя 40 заданий. На выполнение экзаменационной работы отводилось 3 часа.
Установленный минимальный балл на ЕГЭ по иностранным языкам составляет 22 балла. Устную часть экзамена по иностранным языкам участники основного ЕГЭ-2018 сдавали 9 и 13 июня.
Ход проведения экзамена контролировали общественные наблюдатели и сотрудники комитета по надзору и контролю в сфере образования министерства образования и науки республики. Во всех экзаменационных пунктах было организовано видеонаблюдение, использовалась технология печати полного комплекта экзаменационных материалов для участников в аудиториях.
Свои результаты участники экзамена по биологии узнают не позднее 4 июля, участники ЕГЭ по иностранному языку – не позднее 5 июля.
Выпускники в Бурятии сдали ЕГЭ по иностранным языкам и биологии
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