Названы профессии, представители которых менее всего заинтересованы ЧМ-2018 в Улан-Удэ
Улан-удэнцы не верят, что сборная России по футболу выйдет из группы. К такому выводу пришла служба исследований HeadHunter, опросив жителей столицы Бурятии. Так, только каждый четвёртый (26%) верит, что это может произойти, а половина (47%), считают, что выйти из группы не получится.
- Что касается профессиональных областей, то футбол наиболее популярен у представителей сферы «Безопасность», транспорта и логистики, а также у высшего менеджмента. И, наоборот, меньше всего этот вид спорта любят IT-специалисты, работники сферы искусства и масс-медиа, а также медики и фармацевты. Большинство из них смотреть чемпионат не планируют. Ещё обращает на себя внимание факт, что чем старше участник опроса, тем больше шансов, что смотреть игры он будет: среди молодежи до 25 лет будут активно смотреть футбол в ближайший месяц только каждый третий респондент, а среди участников опроса от 45 лет и старше их уже набралось 43%», - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter по ПФО и СФО.
При этом, в Улан-Удэ только 35% планируют смотреть большинство матчей. Самые активные болельщики в России, как оказалось, живут в Саратовской области, там 48% будут смотреть игры, и в Воронежской области (43%).
Результаты каких ещё сборных важны для участников опроса? Оказалось, что респонденты будут болеть за сборную Германии (32%), Бразилии (28%), Испании (24%), Англии (22%) и Аргентины (18%).
Сборная России обыграла Саудовскую Аравию на матче-открытии чемпионата мира со счётом 5:0. Следующая игра со сборной Египта состоится сегодня, 19 июня, в 21 часов по московскому времени.
«Байкал-Daily» уже сообщал об улан-удэнцах, которые находятся на чемпионате мира, и их эмоциях. Ознакомиться можно здесь и здесь.
Перед первым матчем сборной России романтичный улан-удэнец сделал предложение своей девушке на Центральном стадионе Бурятии.
Улан-удэнцы не верят в сборную Россию по футболу
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