В одном из городов Бурятии не было похоронной службы

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в городе Кяхта нарушали закон о погребении и похоронном деле, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



- На территории муниципального образования «Город Кяхта» специализированная служба по вопросам похоронного дела не создавалась, порядок деятельности такой службы не разрабатывался, - уточняют в прокуратуре.



Кроме того, ранее прокурором района главе муниципального образования вносилось представление, однако во время проверки выяснилось, что нарушения не устранены.



Прокуратура направила в суд исковое заявление о понуждении создать специализированную службу по вопросам похоронного дела.



- Исковое заявление прокурора рассмотрено, производство по гражданскому делу прекращено в связи с добровольным исполнением требований прокурора, - заключили в надзорном органе.



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