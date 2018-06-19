По данным Бурятского Гидрометцентра, 19 июня в республике будет стоять погода без осадков.
Ветер восточный 8-13 м/с.
Температура днём +25, +30, местами +18, +23.
В конце дня по юго-западным районам увеличение облачности, местами дождь, грозы.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура +28, +30.
В Бурятии потеплеет до +30
Общество, Фото:
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Общество, 19.06.2018
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