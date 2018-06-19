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В Бурятии потеплеет до +30

В Бурятии потеплеет до +30
Общество,  Фото:pixabay.com
По данным Бурятского Гидрометцентра, 19 июня в республике будет стоять погода без осадков.

Ветер восточный 8-13 м/с.

Температура днём +25, +30, местами +18, +23.

В конце дня по юго-западным районам увеличение облачности, местами дождь, грозы.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура +28, +30.

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