В Бурятии потеплеет до +30

По данным Бурятского Гидрометцентра, 19 июня в республике будет стоять погода без осадков.



Ветер восточный 8-13 м/с.



Температура днём +25, +30, местами +18, +23.



В конце дня по юго-западным районам увеличение облачности, местами дождь, грозы.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура +28, +30.





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