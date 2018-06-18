Германский юрист Фальк Тишендорф собирается переплыть все водные пространства России
22-23 июня он планирует пересечь Кандалакшский залив в Мурманской области. Идея этого необычного проекта появилась у Фалька Тишендорфа несколько лет назад. Лучше понять самую большую в мире страну и ее жителей, стать к ним ближе – именно эти стремления легли в основу замысла.
Сегодня на счету спортсмена четыре великие реки – Волга, Енисей, Лена и Обь, а также Ладожское озеро. В планах – Байкал, Онежское и Телецкое озера, Енисей в приарктических широтах и водные пространства Дальнего Востока. Протяжённость дистанции в Кандалакшском заливе составит 60 км, преодолевать её пловец будет и ночью.
Сейчас, помимо спортивной составляющей, равноценной частью проекта становятся благотворительные акции. Посильная помощь в рамках социально-благотворительной инициативы «Добрая вода» оказывается небольшим школам в отдаленных регионах страны: переоборудование спортзалов, оснащение их спортивным инвентарем, обновление и расширение школьных библиотечных фондов, сообщает пресс-служба правительства Мурманской области.
Германский юрист переплывёт Байкал
Общество, Фото:
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