Германский юрист переплывёт Байкал

Общество, Фото: пресс-служба правительства Мурманской области

Германский юрист Фальк Тишендорф собирается переплыть все водные пространства России



22-23 июня он планирует пересечь Кандалакшский залив в Мурманской области. Идея этого необычного проекта появилась у Фалька Тишендорфа несколько лет назад. Лучше понять самую большую в мире страну и ее жителей, стать к ним ближе – именно эти стремления легли в основу замысла.



Сегодня на счету спортсмена четыре великие реки – Волга, Енисей, Лена и Обь, а также Ладожское озеро. В планах – Байкал, Онежское и Телецкое озера, Енисей в приарктических широтах и водные пространства Дальнего Востока. Протяжённость дистанции в Кандалакшском заливе составит 60 км, преодолевать её пловец будет и ночью.



Сейчас, помимо спортивной составляющей, равноценной частью проекта становятся благотворительные акции. Посильная помощь в рамках социально-благотворительной инициативы «Добрая вода» оказывается небольшим школам в отдаленных регионах страны: переоборудование спортзалов, оснащение их спортивным инвентарем, обновление и расширение школьных библиотечных фондов, сообщает пресс-служба правительства Мурманской области.

