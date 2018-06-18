Организатор инициативной группы родителей не получила места в детсаду Читы

Часть детей старше трех лет, чьи родители были возмущены порядком распределения мест в детские сады Читы, всё же получили места в ДОУ



Об этом 18 июня Заб.ру сообщил организатор инициативной группы родителей Юлия Крутикова. Отметим, что сама организатор места в ДОУ для своего ребенка не получила.



- Порядка 65% участников нашей группы получили места в детских садах. Моему ребенку 1 сентября будет 3 года и 2 месяца, но в этом году мы места не получили. И очередь перед нами опять начала расти, - сказала Крутикова.



Девушка добавила, что в сентябре, когда будут введены два новых детских сада, есть вероятность получить место, но их месторасположение может оказаться неудобным.



Между тем, родители не попавших детей продолжат отстаивать свои права и планируют всё-таки обратиться к президенту России Владимиру Путину.



Ранее Заб.ру писал, что 10 июня в Чите более 50 человек, недовольных методикой распределения в детсады, вышли на пикет на пл. Труда посёлка КСК. На встречу с родителями пришёл министр образования Забайкальского края Андрей Томских. Он заявил, что к сентябрю те, кто пострадал от неправильного распределения, получат места в детсадах.



Напомним, в Чите дети от 3 до 7 лет не попали в детские сады из-за ошибки комитета образования городской администрации. Министр образования Забайкальского края Андрей Томских пообещал разобраться с проблемой.

