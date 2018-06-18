Клип о Байкале покажут на фестивале в Греции

















В начале видео рассказывается о том, что в 1966 году на берегу Байкала начал работу целлюлозно-бумажный комбинат - БЦБК, и что в течение 47 лет он оставался основным источником загрязнения озера. Также авторы напомнили: в 2013 году после многолетних протестов правительство России закрыло комбинат.



- Дух Байкала – это нечто особенное, существующее, заставляющее верить в старые легенды и с мистической опаской задумываться, насколько волен человек в иных местах делать всё, что ему заблагорассудится. Валентин Распутин, - зачитывают в ролике и высказывание известного российского писателя, который был родом из Иркутской области.



Затем в клипе показывают красоты Байкала, бурятскую коновязь «сэргэ», ритуальный столб, стоящий на высоком берегу. Сэргэ связано с культом коня и также является символом дерева жизни, мирового дерева, объединяющего три мира. На столбе вырезаются три горизонтальные канавки. Верхняя предназначается для привязывания коней небожителей верхнего мира, средняя — для коней людей, и нижняя — для лошадей подземного мира.



На видео ленты, привязанные к коновязи, устремляются к закрытому комбинату и начинают буквально растворять в воздухе помещения предприятия. На месте сооружений появляются фигуры рыб, животных, птиц, обитающих рядом с озером, из воды, потом в итоге всё это исчезает – показывается участок, на котором уже нет никаких строений.



Что касается мероприятия, на котором покажут работу иркутян, то он проводится уже 14 лет. Это фестиваль видео-арта, представляющий работы под открытым небом. Он основан, организован и курируется командой современных греческих художников, которые с детства связаны с регионом Каламата.



- Главная цель - свободная презентация, продвижение греческого и международного видео-арта и новых медиа в эпоху доминирования изображения и технологии, и создание новых, альтернативных, периферических мест встреч для новых и уже состоявшихся медиа-художников из Греции и всего остального мира, - сообщают организаторы Video Art Festival Miden.



Девиз мероприятия – «Начать с нуля». На фестиваль принимаются видео со всего мира любого жанра (видео-арт, экспериментальное видео, анимация, короткометражное кино и т.д.) без тематических ограничений. Работы должны быть до 10 минут. Оценивает же произведения жюри конкурса.





Клип о Байкале покажут в Греции. Фестиваль Video Art Festival Miden, в рамках которого пройдет показ ролика, состоится 5-7 июля в городе Каламата. Об этом сообщается на странице культурного форума «Байкал-Тотем», который проводится в Иркутской области.- Поздравляем команду создателей видео — авторов идеи проекта Анатолия Борозненко и Андрея Швайкина, режиссёра Юрия Дорохина и студию REC Production! Делитесь новостью с друзьями — это большой повод для гордости! – отмечается в Интернете.