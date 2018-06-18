Учёные выяснили, сколько микропластика в байкальской воде























Результаты исследования о том, сколько микропластика загрязняют воды Байкала, представил проект «Берега России».В прошлом году сотрудник биологического факультета МГУ Михаил Колобов собрал пробы поверхностной воды с семи участков озера Байкал. На кафедре гидробиологии было проанализировано 84% фильтров по участкам Танхой, Бабушкин, Новый Энхалук - это юго-восточная, самая населённая (и, вероятно, загрязнённая) часть озера. В сумме на этих участках было профильтровано примерно 1300 тонн воды на поверхности площадью 0,008 км2. Учёные обнаружили 248 частиц микропластика (кусочков полимеров от 0,3 до 5 мм, по сути - фрагментов трудноразлагаемого мусора). Это около 30 000 частиц на один квадратный километр.Максимальный показатель был в районе города Бабушкин - довольно крупного по меркам байкальского побережья: почти 50 000 частиц на квадратный километр. Много это или мало?- Честно говоря, немало. Если сравнить с литературными данными, это в 1.5 раза больше, чем в монгольском озере Хубсугул, в 1.5 раза меньше, чем в Великих Канадских озерах, в 1,7 раз меньше, чем в Женевском озере, и всего в 11 раз меньше, чем в Большом Тихоокеанском мусорном пятне. При этом например на берегу Женевского озера живет около миллиона человек, в разы больше, чем на Байкале, а его площадь наоборот в десятки раз меньше байкальской. А в Тихоокеанском мусорном пятне количество микропластика максимально из всех известных в мире, - отмечает проект «Берега России».Однако с этими сравнениями нужно обращаться крайне аккуратно, уточняют учёные. Тема изучения микропластика пока находится в начальном состоянии, не существует унифицированных методик. Сильно загрязнённые участки (к которым однозначно относится мусорное пятно в Тихом океане) иногда изучают по упрощённой схеме, данные могут занижаться. Сравнение с Хубсугулом скорее всего наиболее корректное, методики были одинаковые.- Нужно ещё учитывать, что мы пока проанализировали только пробы с довольно населенной зоны: на западном побережье и севернее, в районах заповедников, количество микропластика возможно окажется ниже. На конкретных участках акватории концентрация частиц микропластика не остается постоянной, она может изменяться в зависимости от направления и силы ветра, течений, сезона и др., - отмечают исследователи.Микропластик разрушается, и похоже делает это активно. Все наблюдаемые имели размеры не больше 5 мм, в большинстве своём - меньше 1 мм. И почти все они имели трещины, царапины, разрывы и прочие следы активного разрушения. Много было клочков полиэтиленовой пленки с очень рваными краями. Разрушаться дрейфующий пластик может из-за воздействия ультрафиолета в прозрачной воде, из-за перепадов температур, циклов замерзания-оттаивания, действия волн. Всё это на Байкале сильно выражено. Также его могут рвать крошечные микроводоросли, которые его обрастают.- Однако измельчение пластиковых частиц не бесконечно и не делает их менее неприятными; они всё так же остаются в экосистеме. Биологические эффекты микропластика ещё мало изучены, но они есть, и часто носят негативный характер: они могут заглатываться водными животными и планктоном, могут сорбировать на поверхности опасные вещества или сами выступать как токсины. На их поверхности могут существовать и мигрировать микроскопические формы жизни, не всегда приятные: бактерии и сине-зелёные водоросли, например, - поясняют представители проекта «Берега России».