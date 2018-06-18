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В Улан-Удэ назвали опасные места для купания

Общество, 
В течение купального сезона будут проводиться рейды, патрулирование водной акватории

Определены наиболее опасные несанкционированные места купания, которые требуют особого внимания. Это протока Степная; протока Забока; правый берег Селенги в районе ТЦ «Народный»; река Уда в районе ул. Трубачеева (ДК им. Серова).

Основные причины гибели людей: купание в состоянии алкогольного опьянения; отсутствие контроля за детьми со стороны родителей; купание в необорудованных или запрещенных местах, где отсутствуют спасатели, не обеспечено наблюдение за купающимися и несоблюдение мер безопасности.

В течение учебного года в средних школах проводились уроки на тему безопасности на воде с участием спасателей-водолазов поисково-спасательной службы Улан-Удэ. Охвачено 22 учреждения, особое внимание было уделено средним школам, располагающимся вблизи водной акватории (школы № 4, № 8, № 20, № 29, № 33, № 44). Профилактическая работа будет продолжена на летних детских площадках.

Дополнительно заключён договор с ИП «Первое маршрутное телевидение». Информация о мерах безопасности на воде будет выходить на 20 мониторах, установленных в трамваях.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ будут действовать два легальных пляжа. Это ежегодное место на острове Комсомольском и запланированное обустройство места отдыха вблизи стадиона «Спартак»;.

Сейчас установлена наблюдательная вышка на острове реки Селенги с обзором на ТРЦ «Пионер» и старый автовокзал – место, где по статистике чаще всего происходят несчастные случаи. С начала купального сезона будет организовано дежурство одного профессионального спасателя поисково-спасательной службы Улан-Удэ и трёх студентов-практикантов ВСГУТУ кафедры «Защита в ЧС» с 09:00 до 21:00, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

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