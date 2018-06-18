В Улан-Удэ прошли гонки на велосипедах

Детям, победившим в состязаниях, вручили сладкие призы



На стадионе школы № 35 на бульваре Карла Маркса в Улан-Удэ прошло спортивно-развлекательное мероприятие «Гонки на велосипедах» среди дворовых команд.



Ребята преодолевали дистанцию на 400 метров с препятствиями.



Победители и призёры награждены дипломами, медалями и сладкими призами, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

