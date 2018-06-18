Минобороны России намерено создать ещё шесть военных кафедр в вузах в 2018 году
Военную кафедру планируют создать в Иркутском государственном университете. Также кафедры появятся в Северо-Осетинском госуниверситете, Российской таможенной академии, Московском государственном юридическом университете, Санкт-Петербургской академии следственного комитета и Юго-Западном государственном университете. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статс-секретаря — заместителя министра обороны России Николая Панкова.
- В сентябре 2018 года на заседании коллегии минобороны будет рассматриваться вопрос о создании еще шести, говоря сегодняшним языком, военных кафедр, если к тому времени законопроект не будет принят. И таким образом мы выйдем на 93 военные кафедры, — сказал Панков журналистам.
Сегодня военную подготовку в гражданских вузах проходят около 61 тысячи студентов, из них по подготовке кадровых офицеров — 10,5 тысячи, офицеров запаса – 34,2 тысячи, сержантов и солдат запаса – 16,5 тысячи.
В настоящее время в 87 вузах имеются структуры военной подготовки. В частности, 34 учебных военных центра проводят подготовку офицеров для последующей военной службы по контракту по 72 военно-учетным специальностям. Также 83 военных кафедры (факультета военного обучения) готовят офицеров запаса по 150 специальностям и солдат (сержантов) запаса по 90 специальностям, уточняет РИА Новости.
Как сообщал «Байкал-Daily», военная кафедра в этом году появилась и в Улан-Удэ, во ВСГУТУ.
Минобороны создаст военную кафедру в иркутском вузе
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