МЧС просит жителей Бурятии быть осторожнее с тополиным пухом

Тополиный пух может стать причиной возникновения пожара, поскольку он легко воспламеняется и горит с большой скорость



Любая неосторожность с огнём (небрежно брошенный окурок или спичка, разведённый костер, шалость детей) приводит к возгоранию.



Главное управление МЧС России по Бурятии просит соблюдать элементарные правила пожарной безопасности:



- места скопления пуха, особенно у деревянных построек, нужно регулярно очищать, не позволять детям и подросткам его поджигать;



- на предприятиях и в учреждениях следует установить контроль за режимом курения;



- тщательно проводить подготовку к проведению сварочных работ, провести дополнительные противопожарные инструктажи;



- для предотвращения возгораний рекомендуется организовать ежедневную уборку, тротуаров, дорог и мест скопления пуха;



- пресекать любые игры подростков и детей, связанных с поджиганием пуха.



