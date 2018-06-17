В Бурятии местами грозы

По республике местами кратковременные дожди, грозы, ночью местами ливни, утром при прояснении туман. Ветер северо-западный 4-9, местами ночью до 10-15, днем до 13-18 м/с



Температура ночью 11-16, местами 1-6 тепла, днем 22-27, по Прибайкалью и при дожде по северным районам 15-20 тепла.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11, днем порывы до 15 м/с. Температура ночью 12-14, днем 23-25 тепла, сообщает Бурятский ЦГМС.



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