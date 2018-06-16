В Японии обсудили строительство завода по переработке отходов в Бурятии

По проекту предприятие позволит утилизировать 72 тысячи тонн отходов в год
Бурятская делегация с начала прошлой рабочей недели находится с рабочей поездкой в Японии. Деловым кругам Японии был презентован инвестиционный потенциал региона.
- Мы показали всю линейку наших возможностей. Это проекты по освоению запасов полезных ископаемых, глубокой переработке древесины, изготовлению продукции из лекарственных растений, в туризме, в сфере высокотехнологичного производства. У нашего авиазавода есть перспективные возможности сотрудничества по поставке вертолётов и локализации у нас производства комплектующих. Японская сторона проявила большую заинтересованность, что, конечно, нас радует, - рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.
Также представители бурятских и японских компаний провели переговоры в формате B2B («Бизнес для Бизнеса») по вопросам реализации совместных проектов, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Алексей Цыденов встретился с руководством правительственного фонда НЕДО. Обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества, в том числе реализация в республике проекта по переработке коммунальных отходов в энергию по технологии компании MHIEC. Строительство завода позволит утилизировать 72 тысячи тонн отходов в год.
- В целом, привлечение инвестиций – один из ключевых факторов развития региона, что положительно отразится на уровне жизни наших людей. Привлечение инвестиций в Бурятию – это стратегическая задача. Мы заинтересованы в том, чтобы инвестиций было больше, чтобы были реализованы проекты в производстве, в сфере услуг, туризме и в других отраслях. Мы за то, чтобы у нас в республике были рабочие места, хорошие зарплаты и финансовые возможности обеспечивать комфортный уровень жизни людей, поэтому будем искать инвесторов и в российских регионах, и в Японии, и в других странах, - сказал Алексей Цыденов.
Также правительственная делегация посетила два завода в префектуре Хоккайдо. Первое предприятие - по переработке биологических отходов методом флотации. Второе - по переработке опасных отходов по технологии компании Аllin c использованием субкритической воды.
Япония является важнейшим торговым партнёром Бурятии и занимает второе место во внешнеторговом обороте республики из 54 стран.
Традиционно на рынок Японии Бурятия поставляет каменный уголь и лесоматериалы. В структуре импорта 87 процентов поставок составила продукция машиностроения, в том числе части и принадлежности моторных транспортных средств, насосы жидкостные, двигатели внутреннего сгорания. По данным Бурятстата, в 2017 году республику посетило 893 туриста из Японии.
Правительственный фонд НЕДО является подведомственным Минэкономики Японии и содействует в продвижении и внедрении японских разработок в области промышленности, энергетики и природоохранных технологий.
В Японии обсудили строительство завода по переработке отходов в Бурятии
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