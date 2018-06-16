Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 Июня

15 Июня

Популярное

В Японии обсудили строительство завода по переработке отходов в Бурятии

В Японии обсудили строительство завода по переработке отходов в Бурятии
Общество,  Фото:правительство РБ
По проекту предприятие позволит утилизировать 72 тысячи тонн отходов в год

Бурятская делегация с начала прошлой рабочей недели находится с рабочей поездкой в Японии. Деловым кругам Японии был презентован инвестиционный потенциал региона. 

- Мы показали всю линейку наших возможностей. Это проекты по освоению запасов полезных ископаемых, глубокой переработке древесины, изготовлению продукции из лекарственных растений, в туризме, в сфере высокотехнологичного производства. У нашего авиазавода есть перспективные возможности сотрудничества по поставке вертолётов и локализации у нас производства комплектующих. Японская сторона проявила большую заинтересованность, что, конечно, нас радует, - рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Также представители бурятских и японских компаний провели переговоры в формате B2B («Бизнес для Бизнеса») по вопросам реализации совместных проектов, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Алексей Цыденов встретился с руководством правительственного фонда НЕДО. Обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества, в том числе реализация в республике проекта по переработке коммунальных отходов в энергию по технологии компании MHIEC. Строительство завода позволит утилизировать 72 тысячи тонн отходов в год.

- В целом, привлечение инвестиций – один из ключевых факторов развития региона, что положительно отразится на уровне жизни наших людей. Привлечение инвестиций в Бурятию – это стратегическая задача. Мы заинтересованы в том, чтобы инвестиций было больше, чтобы были реализованы проекты в производстве, в сфере услуг, туризме и в других отраслях. Мы за то, чтобы у нас в республике были рабочие места, хорошие зарплаты и финансовые возможности обеспечивать комфортный уровень жизни людей, поэтому будем искать инвесторов и в российских регионах, и в Японии, и в других странах, - сказал Алексей Цыденов.

Также правительственная делегация посетила два завода в префектуре Хоккайдо. Первое предприятие - по переработке биологических отходов методом флотации. Второе - по переработке опасных отходов по технологии компании Аllin c использованием субкритической воды.

Япония является важнейшим торговым партнёром Бурятии и занимает второе место во внешнеторговом обороте республики из 54 стран.

Традиционно на рынок Японии Бурятия поставляет каменный уголь и лесоматериалы. В структуре импорта 87 процентов поставок составила продукция машиностроения, в том числе части и принадлежности моторных транспортных средств, насосы жидкостные, двигатели внутреннего сгорания. По данным Бурятстата, в 2017 году республику посетило 893 туриста из Японии.

Правительственный фонд НЕДО является подведомственным Минэкономики Японии и содействует в продвижении и внедрении японских разработок в области промышленности, энергетики и природоохранных технологий.
правительство Бурятии
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Японии обсудили строительство завода по переработке отходов в Бурятии
В Японии обсудили строительство завода по переработке отходов в Бурятии
Общество, 16.06.2018
По проекту предприятие позволит утилизировать 72 тысячи тонн отходов в год
Жительницу Бурятии незаконно уволили из муниципального учреждения
Общество, 16.06.2018
Её обязали восстановить на работе и компенсировать моральный вред
Компании в Бурятии не удалось отсудить 290 тысяч у работника
Общество, 16.06.2018
Фирма насчитала такую сумму недостачи за ГСМ и замену масла
Житель Бурятии лишился ружья из-за появлений пьяным в обществе
Общество, 16.06.2018
Мужчину лишили прав на оружие через суд
Улан-удэнцы покорили скалу «Язык Тролля» в Норвегии
Улан-удэнцы покорили скалу «Язык Тролля» в Норвегии
Общество, 16.06.2018
Шестеро человек самостоятельно путешествовали по Скандинавии и Европе
На берегу Байкала дети провели флешмоб «Без ДТП»
На берегу Байкала дети провели флешмоб «Без ДТП»
Общество, 16.06.2018
Таким образом ребята хотели привлечь внимание водителей и пешеходов к проблеме аварийности
Житель Бурятии не смог оспорить срок владения проданной машиной
Общество, 16.06.2018
Мужчина продал автомобиль, но новый собственник не поставил его вовремя на учёт на своё имя
Улан-удэнцы повторили сцену из фильма «Достучаться до небес»
Общество, 16.06.2018
Для этого они добрались до острова Тексел в Нидерландах
На Сурхарбане в районе Бурятии регистрировали на сайте госуслуг
На Сурхарбане в районе Бурятии регистрировали на сайте госуслуг
Общество, 16.06.2018
Жителям Хоринского района объяснили все преимущества пользования порталом
В Забайкалье провели фотоконкурс «Безопасное детство»
Общество, 16.06.2018
Темой творческого соревнования были правила перевозки детей
Автоинспекторы напомнили школьникам района Бурятии ПДД
Общество, 16.06.2018
Особое внимание обратили на правила управления велосипедом и мопедом
Молодёжь Бурятии может участвовать в конкурсе о малой Родине
Общество, 16.06.2018
Всероссийский конкурс проводится в девятый раз
Пристав сорвал улан-удэнке поездку с семьёй во Вьетнам
Пристав сорвал улан-удэнке поездку с семьёй во Вьетнам
Общество, 16.06.2018
Женщину из-за бюрократии развернули в аэропорту Иркутска
В Бурятии продолжатся кратковременные дожди и грозы
В Бурятии продолжатся кратковременные дожди и грозы
Общество, 16.06.2018
По данным Бурятского Гидрометцентра, 16 июня местами в республике пройдут кратковременные дожди различной интенсивности, грозы
600 человек в Бурятии совершили крестный ход на Иоаннову гору
600 человек в Бурятии совершили крестный ход на Иоаннову гору
Общество, 15.06.2018
7 июня, через 10 дней после престольного праздника Свято-Троицкой Селенгинской обители, состоялся первый летний крестный ход на Иоаннову гору

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Загрузка...
^