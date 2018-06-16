В Японии обсудили строительство завода по переработке отходов в Бурятии

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Жительницу Бурятии незаконно уволили из муниципального учреждения Общество, Её обязали восстановить на работе и компенсировать моральный вред



Житель Бурятии не смог оспорить срок владения проданной машиной Общество, Мужчина продал автомобиль, но новый собственник не поставил его вовремя на учёт на своё имя

