Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 Июня

15 Июня

Популярное

Жительницу Бурятии незаконно уволили из муниципального учреждения

Общество, 
Её обязали восстановить на работе и компенсировать моральный вред

Верховный суд Бурятии оставил без изменения решение Муйского районного суда, которым удовлетворены исковые требования сотрудницы к муниципальному учреждению «Содружество».

Женщина была принята временно на период нахождения другой сотрудницы в отпуске по уходу за ребёнком, за которой сохраняется место работы.

Установлено, что увольнение было произведено без соблюдения установленной процедуры увольнения, работодателем нарушены требования Трудового кодекса. О сокращении численности работников организации истец не была уведомлена, вакантные должности соответствующих квалификации и опыту работы истца, не предложены. Женщину обязали восстановить на работе и компенсировать моральный вред, сообщает пресс-служба суда.
суд
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жительницу Бурятии незаконно уволили из муниципального учреждения
Общество, 16.06.2018
Её обязали восстановить на работе и компенсировать моральный вред
Компании в Бурятии не удалось отсудить 290 тысяч у работника
Общество, 16.06.2018
Фирма насчитала такую сумму недостачи за ГСМ и замену масла
Житель Бурятии лишился ружья из-за появлений пьяным в обществе
Общество, 16.06.2018
Мужчину лишили прав на оружие через суд
Улан-удэнцы покорили скалу «Язык Тролля» в Норвегии
Улан-удэнцы покорили скалу «Язык Тролля» в Норвегии
Общество, 16.06.2018
Шестеро человек самостоятельно путешествовали по Скандинавии и Европе
На берегу Байкала дети провели флешмоб «Без ДТП»
На берегу Байкала дети провели флешмоб «Без ДТП»
Общество, 16.06.2018
Таким образом ребята хотели привлечь внимание водителей и пешеходов к проблеме аварийности
Житель Бурятии не смог оспорить срок владения проданной машиной
Общество, 16.06.2018
Мужчина продал автомобиль, но новый собственник не поставил его вовремя на учёт на своё имя
Улан-удэнцы повторили сцену из фильма «Достучаться до небес»
Общество, 16.06.2018
Для этого они добрались до острова Тексел в Нидерландах
На Сурхарбане в районе Бурятии регистрировали на сайте госуслуг
На Сурхарбане в районе Бурятии регистрировали на сайте госуслуг
Общество, 16.06.2018
Жителям Хоринского района объяснили все преимущества пользования порталом
В Забайкалье провели фотоконкурс «Безопасное детство»
Общество, 16.06.2018
Темой творческого соревнования были правила перевозки детей
Автоинспекторы напомнили школьникам района Бурятии ПДД
Общество, 16.06.2018
Особое внимание обратили на правила управления велосипедом и мопедом
Молодёжь Бурятии может участвовать в конкурсе о малой Родине
Общество, 16.06.2018
Всероссийский конкурс проводится в девятый раз
Пристав сорвал улан-удэнке поездку с семьёй во Вьетнам
Пристав сорвал улан-удэнке поездку с семьёй во Вьетнам
Общество, 16.06.2018
Женщину из-за бюрократии развернули в аэропорту Иркутска
В Бурятии продолжатся кратковременные дожди и грозы
В Бурятии продолжатся кратковременные дожди и грозы
Общество, 16.06.2018
По данным Бурятского Гидрометцентра, 16 июня местами в республике пройдут кратковременные дожди различной интенсивности, грозы
600 человек в Бурятии совершили крестный ход на Иоаннову гору
600 человек в Бурятии совершили крестный ход на Иоаннову гору
Общество, 15.06.2018
7 июня, через 10 дней после престольного праздника Свято-Троицкой Селенгинской обители, состоялся первый летний крестный ход на Иоаннову гору
В Северобайкальске откроется Центр социального ухода для пожилых людей
Общество, 15.06.2018
Пожилые граждане будут проживать как на постоянной, так и на временной основе

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Загрузка...
^