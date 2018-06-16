Её обязали восстановить на работе и компенсировать моральный вред
Верховный суд Бурятии оставил без изменения решение Муйского районного суда, которым удовлетворены исковые требования сотрудницы к муниципальному учреждению «Содружество».
Женщина была принята временно на период нахождения другой сотрудницы в отпуске по уходу за ребёнком, за которой сохраняется место работы.
Установлено, что увольнение было произведено без соблюдения установленной процедуры увольнения, работодателем нарушены требования Трудового кодекса. О сокращении численности работников организации истец не была уведомлена, вакантные должности соответствующих квалификации и опыту работы истца, не предложены. Женщину обязали восстановить на работе и компенсировать моральный вред, сообщает пресс-служба суда.
Жительницу Бурятии незаконно уволили из муниципального учреждения
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