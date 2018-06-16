Житель Бурятии лишился ружья из-за появлений пьяным в обществе

Мужчину лишили прав на оружие через суд



В Кабанский районный суд с иском обратилось отделение лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Бурятии. Права собственности ответчика местного жителя на оружие просили прекратить, и сдать ружьё на утилизацию.



Ответчику в 2012 году было выдано разрешение на хранение и ношение охотничьего пневматического, огнестрельного оружия. В 2015 году разрешение было аннулировано в связи с неоднократным привлечением мужчины за появление в общественных местах в состоянии опьянения. У него изъяли ружьё 12 калибра.



Ему рекомендовали продать или подарить лицензию на приобретение оружия. Или передать на реализацию в магазин, имеющей лицензию на продажу оружия. Или обратиться с заявлением об утилизации оружия. Или получить вновь разрешение на хранение оружия. Но мужчина никаких мер не предпринял. Согласно акту технического состояния, оружие материальной ценности не представляет, продаже не подлежит.



Суд нашёл исковые требования обоснованными, поскольку оружие принадлежать ответчику не может без разрешения. Право собственности на охотничье гладкоствольное оружие «ИЖ» 12 калибра было прекращено. Ружье передано на склад вооружения МВД по Бурятии для утилизации.

