На берегу Байкала дети провели флешмоб «Без ДТП»

Общество, Фото: МВД по РБ

Таким образом ребята хотели привлечь внимание водителей и пешеходов к проблеме аварийности



В Нижнеангарске воспитанники детского лагеря «Радуга» провели флешмоб по безопасности дорожного движения «Без ДТП». Мероприятие прошло в рамках профилактической акции «Внимание, каникулы», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



На берегу озера Байкал ребята выстроили из букв размером в человеческий рост фразу «БЕЗ ДТП». Таким образом участники акции решили привлечь внимание водителей и пешеходов к проблеме аварийности на дорогах и соблюдению правил дорожного движения, что особенно актуально сейчас, в период летних отпусков и каникул.



После флешмоба на площадке возле Дома культуры полицейские организовали для детей викторину по правилам безопасного поведения на дороге, ещё раз закрепив полученные ранее знания. А самые юные участники нарисовали на асфальте рисунки, посвящённые теме безопасности дорожного движения.

