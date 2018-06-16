Жителям Хоринского района объяснили все преимущества пользования порталом
В Хоринске в день спортивного народного праздника «Сурхарбан-2018» сотрудники полиции провели приём граждан. Жителей регистрировали на портале муниципальных и государственных услуги подтверждали учётные записи.
Пункт приёма полицейские развернули рядом с местом проведения игр, на которые съехались жители со всего района, в том числе, из отдалённых уголков.
- Сотрудники органов внутренних рассказали им о преимуществах пользования сайтом, главное среди которых – экономия времени, а также то, что заявление на получение той или иной услуги можно подать, не выходя из дома – при условии наличия Интернет-связи, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Участников и зрителей соревнований познакомили с перечнем услуг, которые в электронном виде оказывает МВД России, и объяснили порядок регистрации и пользования порталом.
На Сурхарбане в районе Бурятии регистрировали на сайте госуслуг
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Для этого они добрались до острова Тексел в Нидерландах
Жителям Хоринского района объяснили все преимущества пользования порталом
Темой творческого соревнования были правила перевозки детей
Особое внимание обратили на правила управления велосипедом и мопедом
Всероссийский конкурс проводится в девятый раз
Женщину из-за бюрократии развернули в аэропорту Иркутска
По данным Бурятского Гидрометцентра, 16 июня местами в республике пройдут кратковременные дожди различной интенсивности, грозы
7 июня, через 10 дней после престольного праздника Свято-Троицкой Селенгинской обители, состоялся первый летний крестный ход на Иоаннову гору
Пожилые граждане будут проживать как на постоянной, так и на временной основе
Специалисты из других реабилитационных центров вручили подросткам необходимый спортивный инвентарь
Жителей призывают соблюдать правила безопасности у воды и не оставлять детей без присмотра
«Все сдавали эти экзамены, сдают и будут сдавать!» - сказал он
14 июня стали известны результаты ЕГЭ по математике профильного уровня
Крупное учение двух стран пройдёт в Бурятии
В Улан-Удэ проходит III Республиканский слет народных дружин