На Сурхарбане в районе Бурятии регистрировали на сайте госуслуг

Жителям Хоринского района объяснили все преимущества пользования порталом



В Хоринске в день спортивного народного праздника «Сурхарбан-2018» сотрудники полиции провели приём граждан. Жителей регистрировали на портале муниципальных и государственных услуги подтверждали учётные записи.



Пункт приёма полицейские развернули рядом с местом проведения игр, на которые съехались жители со всего района, в том числе, из отдалённых уголков.



- Сотрудники органов внутренних рассказали им о преимуществах пользования сайтом, главное среди которых – экономия времени, а также то, что заявление на получение той или иной услуги можно подать, не выходя из дома – при условии наличия Интернет-связи, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Участников и зрителей соревнований познакомили с перечнем услуг, которые в электронном виде оказывает МВД России, и объяснили порядок регистрации и пользования порталом.

