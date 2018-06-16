В Забайкалье провели фотоконкурс «Безопасное детство»

Темой творческого соревнования были правила перевозки детей



В посёлке Забайкальск госавтоинспекторы подвели итоги семейного фотоконкурса «Безопасное детство».



- Главной идеей конкурса фотографии по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма стало привлечение внимания взрослых к обеспечению безопасности маленьких пассажиров. В мероприятии приняли участие жители посёлка Забайкальск. Родители провели фотосессии, на которых запечатлели условия перевозки своих детей в транспортных средствах, - сообщает УГИБДД УМВД по Забайкальскому краю.



Сотрудники ГИБДД наградили победителей грамотами и памятными призами.



Организаторы пожелали всем родителям продолжать участвовать в семейных конкурсах, посвящённых безопасности дорожного движения и регулярно обучать детей правилам дорожного движения.





