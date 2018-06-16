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Автоинспекторы напомнили школьникам района Бурятии ПДД

Общество, 
Особое внимание обратили на правила управления велосипедом и мопедом

В Баргузинском районе госавтоинспекторы напомнили школьникам о правилах безопасного поведения в период летнего сезона. Мероприятие прошло в рамках профилактической акции «Внимание, каникулы.

- С наступлением каникул ребятишки чувствуют полную свободу в своих действиях и частенько забывают про бдительность, в том числе, на дороге. В связи с этим так важно проводить с детьми профилактические занятия по соблюдению правил дорожного движения!», - сообщает УГИБДД по Бурятии.

Полицейские рассказали детям, отдыхающим на детской площадке «Радуга» Улюнской школы, о том, как правильно переходить проезжую часть, зачем нужны и как действуют светоотражающие элементы на одежде, почему необходимо пристёгиваться ремнём безопасности в салоне автомобиля.

- Как пешие участники дорожного движения, вы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии – по обочинам, навстречу движению транспортных средств, - разъясняли инспекторы.

Особое внимание сотрудники полиции обратили на правила управления велосипедом и мопедом, что особенно актуально в летнее время. Они напомнили, что управлять велосипедом при движении по дорогам разрешено лицам не младше 14 лет, а мопедом – не младше 16 лет.
ГИБДД
 
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