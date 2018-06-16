Молодёжь Бурятии может участвовать в конкурсе о малой Родине

Всероссийский конкурс проводится в девятый раз



В девятый раз проводится всероссийский конкурс творческих работ «Моя малая Родина.



- Конкурс позволяет молодёжи рассказать о своей родной земле, о малой Родине, её истории, предках, традициях и обычаях, чтобы сохранить это нематериальное культурное наследие для будущих поколений», - сообщает минсельхоз Бурятии.



Участвовать могут россияне от 14 до 35 лет в 7 номинациях:



- История моего сельского населённого пункта (село, деревня, хутор, кишлак, улус);



- Крестьянские родословные;



- Традиции и ремесла народов России;



- Нематериальное культурное наследие села;



- Символ малой Родины;



- Деревня моей мечты;



- Поэты наших дней.



Работы на конкурс принимаются на портале «Культурно-историческое наследие села» (https://nasledie-sela.ru/competition/mmr2018/).



Конкурс проходит в два этапа. Первый – подача заявок до 17 июня. Второй - оценка конкурсных работ экспертным жюри, определение номинантов конкурса, подготовка и проведение торжественной церемонии награждения до 31 июля. Победителей ждут дипломы и ценные подарки.



