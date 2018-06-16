Всероссийский конкурс проводится в девятый раз
В девятый раз проводится всероссийский конкурс творческих работ «Моя малая Родина.
- Конкурс позволяет молодёжи рассказать о своей родной земле, о малой Родине, её истории, предках, традициях и обычаях, чтобы сохранить это нематериальное культурное наследие для будущих поколений», - сообщает минсельхоз Бурятии.
Участвовать могут россияне от 14 до 35 лет в 7 номинациях:
- История моего сельского населённого пункта (село, деревня, хутор, кишлак, улус);
- Крестьянские родословные;
- Традиции и ремесла народов России;
- Нематериальное культурное наследие села;
- Символ малой Родины;
- Деревня моей мечты;
- Поэты наших дней.
Работы на конкурс принимаются на портале «Культурно-историческое наследие села» (https://nasledie-sela.ru/competition/mmr2018/).
Конкурс проходит в два этапа. Первый – подача заявок до 17 июня. Второй - оценка конкурсных работ экспертным жюри, определение номинантов конкурса, подготовка и проведение торжественной церемонии награждения до 31 июля. Победителей ждут дипломы и ценные подарки.
Молодёжь Бурятии может участвовать в конкурсе о малой Родине
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Особое внимание обратили на правила управления велосипедом и мопедом
Всероссийский конкурс проводится в девятый раз
Женщину из-за бюрократии развернули в аэропорту Иркутска
По данным Бурятского Гидрометцентра, 16 июня местами в республике пройдут кратковременные дожди различной интенсивности, грозы
7 июня, через 10 дней после престольного праздника Свято-Троицкой Селенгинской обители, состоялся первый летний крестный ход на Иоаннову гору
Пожилые граждане будут проживать как на постоянной, так и на временной основе
Специалисты из других реабилитационных центров вручили подросткам необходимый спортивный инвентарь
Жителей призывают соблюдать правила безопасности у воды и не оставлять детей без присмотра
«Все сдавали эти экзамены, сдают и будут сдавать!» - сказал он
14 июня стали известны результаты ЕГЭ по математике профильного уровня
Крупное учение двух стран пройдёт в Бурятии
В Улан-Удэ проходит III Республиканский слет народных дружин
Бронзовый бюст почётного гражданина Иркутска, профессора Хаим-Бера Ходоса открылся по адресу Ленина, 20
В последний путь известного радиоведущего и музыканта пришли проводить сотни человек
Почтить память, возложить цветы, выразить соболезнования может каждый желающий