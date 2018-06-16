По данным Бурятского Гидрометцентра, 16 июня местами в республике пройдут кратковременные дожди различной интенсивности, грозы
Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах 12-17 м/с.
Температура днём +23, +28, местами +13, +18.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура +24, +26.
В Бурятии продолжатся кратковременные дожди и грозы
Общество, Фото:
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