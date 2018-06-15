Специалисты из других реабилитационных центров вручили подросткам необходимый спортивный инвентарь
В Улан-Удэ состоялось открытие спортивной площадки на территории Республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. На мероприятии присутствовали представители минсоцзащиты республики, администрации Железнодорожного района.
Реабилитационный центр – подшефное учреждение сотрудников районного отдела полиции. Полицейские часто навещают его воспитанников, проводят благотворительные акции.
Специалисты из других реабилитационных центров, которые подарили подросткам необходимый спортивный инвентарь. Теперь ребята смогут играть в футбол, баскетбол и волейбол на новой, с современным покрытием, площадке, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ в реабилитационном центре открыли спортивную площадку
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