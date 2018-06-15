В Улан-Удэ возьмут под особый контроль места летнего отдыха

Жителей призывают соблюдать правила безопасности у воды и не оставлять детей без присмотра
В Улан-Удэ с 25 июня по 1 июля, с 23-29 июля, с 27 августа по 2 сентября пройдёт надзорно-профилактическая акция «Вода – безопасная территория». Акция пройдёт в три этапа.
Летняя профилактическая акция предусматривает мероприятия, предупреждающие несчастные случаи на водных объектах, и проводится во всех регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока.
Результатом масштабной межведомственной акции «Вода – безопасная территория» прошлого года стало существенное улучшение обстановки на протяжении всего купального сезона. Так, количество происшествий удалось снизить на 24 процента, гибель людей - на 25 процентов. Специалисты особо отмечают, что на официально разрешённых пляжах не допущено ни одного трагического случая.
Основной успех строится на привлечении к разъяснительной и надзорной работе не только специалистов от МЧС России, но и сотрудников правоохранительных органов, представителей местной власти, организаций, ведомств, старост населённых пунктов, широкой общественности.
Сибирский региональный центр МЧС России призывает соблюдать правила безопасности у воды и не оставлять детей без присмотра.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ откроются два официальных пляжа.
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