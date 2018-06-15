Борец Евгений Жербаев поддержал выпускников перед ЕГЭ

«Все сдавали эти экзамены, сдают и будут сдавать!» - сказал он



В свой день рождения Евгений Жербаев, член сборной Бурятии по вольной борьбе, мастер спорта международного класса, бронзовый призёр чемпионата России – 2015, победитель международных турниров, поздравил выпускников, сдающих единый государственный экзамен.



- Уважаемые выпускники! Хочу пожелать вам удачи на ЕГЭ. Самое главное, чтобы вы не волновались, не переживали. Все сдавали эти экзамены, сдают и будут сдавать. У вас всё получится, всё будет хорошо! - сказал Евгений Жербаев.



Основной период ЕГЭ пройдёт с 28 мая по 2 июля. На участие в экзаменах зарегистрировалось более 6 тысяч человек, из них 5548 – выпускники текущего года. Экзамены пройдут во всех районах республики, сообщает министерство образования Бурятии.

