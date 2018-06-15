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В Монголии обсудили сценарий учений «Селенга-2018»

Общество, 
Крупное учение двух стран пройдёт в Бурятии

Делегация Восточного военного округа, представляющая министерство обороны России и представители министерства обороны Монголии обсудили сценарий ежегодных совместных учений «Селенга-2018» в ходе завершившегося в Улан-Баторе (Монголия) второго раунда переговоров.

Стороны согласовали замысел, сценарий предстоящего учения, порядок перемещения и размещения подразделений Вооруженных сил Монголии на территории России, а также проведение культурно-досуговых и спортивных мероприятий.

Третья планирующая конференция состоится в конце июля начале августа текущего года в Улан-Удэ.

В ходе мероприятия стороны проведут рекогносцировку районов проведения тактического этапа учения и размещения полевого лагеря для военнослужащих обеих стран.

Совместное российско-монгольское военное учение «Селенга-2018» запланировано провести в четвертом квартале текущего года на полигоне «Бурдуны» в Бурятии.

В ходе активной фазы учения военнослужащие стран-участниц отработают задачи по совместной борьбе с условными террористами во взаимодействии с тактическим воздушным десантом.

К маневрам планируется привлечь более 1 тысячи военнослужащих с обеих сторон, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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