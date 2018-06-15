Крупное учение двух стран пройдёт в Бурятии
Делегация Восточного военного округа, представляющая министерство обороны России и представители министерства обороны Монголии обсудили сценарий ежегодных совместных учений «Селенга-2018» в ходе завершившегося в Улан-Баторе (Монголия) второго раунда переговоров.
Стороны согласовали замысел, сценарий предстоящего учения, порядок перемещения и размещения подразделений Вооруженных сил Монголии на территории России, а также проведение культурно-досуговых и спортивных мероприятий.
Третья планирующая конференция состоится в конце июля начале августа текущего года в Улан-Удэ.
В ходе мероприятия стороны проведут рекогносцировку районов проведения тактического этапа учения и размещения полевого лагеря для военнослужащих обеих стран.
Совместное российско-монгольское военное учение «Селенга-2018» запланировано провести в четвертом квартале текущего года на полигоне «Бурдуны» в Бурятии.
В ходе активной фазы учения военнослужащие стран-участниц отработают задачи по совместной борьбе с условными террористами во взаимодействии с тактическим воздушным десантом.
К маневрам планируется привлечь более 1 тысячи военнослужащих с обеих сторон, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Монголии обсудили сценарий учений «Селенга-2018»
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