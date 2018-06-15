В Монголии обсудили сценарий учений «Селенга-2018»

Крупное учение двух стран пройдёт в Бурятии



Делегация Восточного военного округа, представляющая министерство обороны России и представители министерства обороны Монголии обсудили сценарий ежегодных совместных учений «Селенга-2018» в ходе завершившегося в Улан-Баторе (Монголия) второго раунда переговоров.



Стороны согласовали замысел, сценарий предстоящего учения, порядок перемещения и размещения подразделений Вооруженных сил Монголии на территории России, а также проведение культурно-досуговых и спортивных мероприятий.



Третья планирующая конференция состоится в конце июля начале августа текущего года в Улан-Удэ.



В ходе мероприятия стороны проведут рекогносцировку районов проведения тактического этапа учения и размещения полевого лагеря для военнослужащих обеих стран.



Совместное российско-монгольское военное учение «Селенга-2018» запланировано провести в четвертом квартале текущего года на полигоне «Бурдуны» в Бурятии.



В ходе активной фазы учения военнослужащие стран-участниц отработают задачи по совместной борьбе с условными террористами во взаимодействии с тактическим воздушным десантом.



К маневрам планируется привлечь более 1 тысячи военнослужащих с обеих сторон, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



