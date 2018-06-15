В Иркутске открыли бюст профессора Ходоса

Общество, Фото: администрация Иркутска

Бронзовый бюст почётного гражданина Иркутска, профессора Хаим-Бера Ходоса открылся по адресу Ленина, 20



На торжественной церемонии присутствовали представители городской власти, члены Общественной палаты, медицинского сообщества, почётные граждане города, общественные деятели, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



- Имя профессора Ходоса хорошо знают не только иркутяне. Талантливый врач, выдающийся учёный, педагог – он внёс неоценимый вклад в развитие отечественной медицины. Всю свою жизнь Хаим-Бер Гершонович преданно служил не только науке, но и людям. Профессор завоевал искреннюю любовь и уважение пациентов, студентов, коллег. По праву он был удостоен звания почетного гражданина Иркутска. В прошлом году в честь 120-летия со дня рождения профессора Ходоса мы открыли сквер, в котором сегодня установлен памятный бюст. Это место станет напоминанием о заслугах нашего знаменитого земляка, - сказал мэр Дмитрий Бердников.



Решение по установке памятного бюста было принято на комиссии по топонимике города. Скульптурное изображение изготовлено в Иркутске. Авторы проекта – Ставские Илья и Евгений, а также Третьяков Евгений.



Справка:



Хаим-Бер Ходос (1897-1995) — врач-невропатолог, заслуженный деятель науки РСФСР, профессор, почётный гражданин Иркутска.



Родился в семье учителя. В 1924 окончил Томский медицинский университет, это был первый выпуск врачей-иркутян. В том же году поступил на работу в клинику нервных болезней Иркутского медицинского университета, где трудился всю жизнь: ординатор, аспирант, доцент, профессор.



Первая научная работа «Гистопатология симпатических узлов при острых инфекциях» была опубликована в немецком неврологическом журнале в 1931г. В 1935 году он защитил докторскую диссертацию. С 1937 года – декан лечебного факультета. За плодотворную деятельность в этой должности присвоено звание «Отличник здравоохранения».



Во время Великой Отечественной войны Xодос создает в городе Иркутске невролого-психиатрический центр, единственный в стране, занимающийся ранеными с поражением нервной системы.



Многочисленные научные труды, выступления на научных форумах, преподавательская работа создали Xодосу славу одного из выдающихся ученого страны. Его деятельность отмечена двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами «Полярная Звезда» и Трудового Красного Знамени, медалями. Удостоен звания «Отличник высшей школы СССР», «Отличник здравоохранения МНР», «Заслуженный врач Бурятской АССР». Был почетным членом научных обществ невропатологов и психиатров СССР и РСФСР, почетным председателем Иркутского областного отделения этого общества. Девять раз Xодос избирался депутатом Иркутского городского Совета, был депутатом областного Совета, 33 года возглавлял Иркутское единое научно-медицинское общество.



