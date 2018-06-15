Улан-удэнцы простились с Константином Кожевниковым

- Откликнулось очень много людей. Буквально за 12 часов собрали нужную сумму. Оставшиеся деньги передали бабушке и брату Кости, -рассказал «Байкал-Daily» Алексей.Вчера было доставлено тело. Сегодня состоялось прощание с Константином. Информация о похоронах быстро распространилась через соцсети и «сарафанное радио». Проводить в последний путь пришли около сотни горожан.- На похоронах было очень много людей. Среди них были представители автоклубов, музыканты, рокеры, телеведущие, много других медийных лиц. Костины друзья и знакомые из других городов прислали цветы и венки, - рассказал друг Константина.Константин работал ди-джеем на «Радио Сибирь», был трубачом в составе группы «Галия», а также популярным клубным ведущим. Его знали очень многие улан-удэнцы. Горожане скорбят вместе сродственниками и вспоминают приятные моменты общения с Константином.- Не зря говорят, что из жизни уходят лучшие. Новость о трагической гибели Кости повергла в шок. Хоть мы и не были близко знакомы, но встречая его, было видно, какой он открытый и светлый человек. Всегда на позитиве, улыбнётся тебе и на душе светлее станет. Костя умел воодушевить, и всегда был жизнерадостным. Именно таким мы его запомним, - рассказала одна из знакомых Кожевникова.- Довелось поработать с ним. Лучезарный и добрейшей души человек. Казалось, что к нему можно обратиться с любым вопросом и он с лёгкостью бы помог. Когда узнала о его смерти – не поверила. Искренние соболезнования близким, - поделилась бывшая коллега Константина.- Он всегда был жизнерадостный, позитивный, активный, яркий, необычный. Его все любили за это. Мы собирались вместе ехать на чемпионат мира, договорились, что будем жить у него в Москве, а потом вместе поедем в Самару, Казань. Даже футболку, шапку купили… - рассказал «Байкал-Daily» друг Константина Алексей Жанаев.Оставляют соболезнования улан-удэнцы и в соцсетях ():«Я в шоке и ступоре, у меня нет слов. Костя был отличный человеком, в нашем городе нет ни одного кто бы не знал Костю. Вечная память».«Всем городом скорбим и помним!!! Огромная потеря для всего города!!!! Выражаем соболезнования родным и близким»«С Костей знаком давно. Правда, в ближайшие 4-5 лет как-то не удавалось у нас встретиться. Редкие переписки в сети.Помню крайнюю встречу нашу: он всё искал велосипед для какого-то представления, я не вспомню уже для какого именно. А у меня был как раз старый детский мой «Школьник» голубого цвета. В тот день мы часа три вместе провели возле кладовки. Он рад был как ребёнок, что так быстро нашёл. Смеялись, что цвет велосипеда голубой и шутки в эту тему не переставали нас смешить...»«Как же мы быстро за суматохой жизни забываем просто позвонить или написать и узнать, как человек, что с ним, чем помочь может нужно. Запомню Тебя другом, Костян! До встречи!»«В реальной жизни с Костей знакомы были ровно год. Познакомились банально в сети в июне 2017. Общение быстро и легко завязалось. Нашли общий интерес это оказался велосипед)) встретились покататься. Лёгкая и приятная прогулка. Общались и не могли наговориться, смеялись много. В конце прогулки Костя грохнулся с велика и счесал коленку. Вот так прошла наша встреча»«Мега добрый и открытый человек! Из-за вечной нехватки времени общались в основном в Сети. Часто он заходил ко мне на прямые эфиры. Летом он собирался приехать, мы встретиться хотели...Костя, я не верю в это... Так рано... Я не забуду тебя... До встречи!»«Сегодня по телевизору увидел фотографию Константина и сразу его вспомнил. Пару лет назад я ходил в фитнес-клуб и часто там видел этого позитивного молодого человека. Несколько раз здоровались и прощались, столкнувшись в раздевалке, не более. Даже имя его только сегодня узнал, но что сразу бросилось в глаза, так это его доброта. Мне он показался очень добрым человеком. Очень жаль, конечно. Мои соболезнования родным и друзьям Константина»«Костю знаю давно, года с 2008. Играли вместе в Encounter в разных командах. Позитивный, радостный, всегда с чистой улыбкой! Так уж сложилось, что сообщество Encounter сплотило очень многих людей. Большинство стали близкими друзьями. И сейчас, знаю, наши ребята не могут прийти в себя от случившегося. В последние же годы больше общались через сеть, часто встречались на фестивалях и мероприятиях. Это тот человек, без которого становится грустнее. Тот, с кого хочется брать пример, каким человеком быть. Соболезнования близким его людям. Земля тебе пухом друг!» - скорбят улан-удэнцы в Сети.