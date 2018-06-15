Почтить память, возложить цветы, выразить соболезнования может каждый желающий
В Улан-Удэ с 15 по 19 июня в региональном исполкоме ОНФ по адресу улица Коммунистическая 49, откроется «Уголок памяти»Станислава Говорухина. Каждый желающий сможет возложить цветы, почтить память, оставить запись в «Книге памяти».
Известный кинорежиссёр Станислав Говорухин умер 14 июня на 83-м году жизни.
Так как он был одним из сопредседателей Общероссийского народного фронта, во всех региональных исполкомах сегодня открылись «уголки творчества и памяти» великого режиссёра. Уголки будут открыты и в выходной день, сообщает ОНФ Бурятии.
В скором времени на сайте ОНФ откроется электронная книга памяти Станислава Сергеевича, где будут виртуализированы все собранные отклики.
В Улан-Удэ открылся «уголок памяти» Станислава Говорухина
Общество, Фото:
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