На открытии прошёл детский праздник
В Нижнеангарске Северо-Байкальского района открылся летний читальный зал под открытым небом. Он работает на территории Нижнеангарской центральной библиотеки.
- В течение лета ребята и их родители, жители и гости посёлка могут воспользоваться великолепной возможностью почитать интересные книги, полистать журналы, пообщаться с друзьями, стать участниками познавательных, интеллектуальных и спортивных праздников, - сообщили сотрудники учреждения.
В этом году 13 июня Нижнеангарская центральная библиотека провела открытие летнего читального зала «Книжная эстафета – солнечное лето!». Глава Северо-Байкальского района Игорь Пухарев поздравил ребят с окончанием учебного года, пожелал им крепкого здоровья, приятного отдыха и подарил настольные игры.
В летнем читальном зале будут проводиться книжные выставки, конкурсы и викторины, сообщили в Национальной библиотеке Бурятии.
В Бурятии открылся читальный зал под открытым небом
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