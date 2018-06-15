В Бурятии открылся читальный зал под открытым небом

На открытии прошёл детский праздник



В Нижнеангарске Северо-Байкальского района открылся летний читальный зал под открытым небом. Он работает на территории Нижнеангарской центральной библиотеки.



- В течение лета ребята и их родители, жители и гости посёлка могут воспользоваться великолепной возможностью почитать интересные книги, полистать журналы, пообщаться с друзьями, стать участниками познавательных, интеллектуальных и спортивных праздников, - сообщили сотрудники учреждения.



В этом году 13 июня Нижнеангарская центральная библиотека провела открытие летнего читального зала «Книжная эстафета – солнечное лето!». Глава Северо-Байкальского района Игорь Пухарев поздравил ребят с окончанием учебного года, пожелал им крепкого здоровья, приятного отдыха и подарил настольные игры.



В летнем читальном зале будут проводиться книжные выставки, конкурсы и викторины, сообщили в Национальной библиотеке Бурятии.

