Иркутская область готовится к Сурхарбану

Торжественное открытие праздника состоится в посёлке Бохан 23 июня
Спортивные соревнования областного культурно-спортивного праздника «Сурхарбан – 2018» пройдут в четырёх населённых пунктах Боханского района. Конные скачки будут организованы на ипподроме в селе Харатирген. Соревнования по футболу пройдут в селах Тараса и Новая Ида, остальные состязания – на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Дружба» в посёлке Бохан. Все площадки и прилегающие к ним территории будут приведены в надлежащее состояние в ближайшие дни. Соответствующие поручения были даны на выездном заседании оргкомитета по подготовке к «Сурхарбану – 2018», которое состоялось в посёлке Бохан.
В спортивную программу праздника включены 10 видов спорта: бурятская борьба, стрельба из лука, конный спорт, легкая атлетика, футбол, гиревой спорт, волейбол, шахматы «шатар», шахматы, шашки. В рамках Сурхарбана по традиции будут проведены соревнования на абсолютное первенство по бурятской борьбе и стрельбе из бурятского лука. В национальном празднике примут участие около 700 спортсменов. Свое участие подтвердили шесть команд из районов УОБО и команда Ольхонского района. Сформирован состав судейской коллегии, определены места проживания и питания команд.
Торжественное открытие праздника состоится в посёлке Бохан 23 июня. Подготовка к театрализованному представлению уже началась. Представление будет проведено под общей темой «Эрын гурбан наадан Бохан нангин газарта…» – «Игры трёх мужей на священной Боханской земле…». В нём будут задействованы артисты государственного ансамбля песни и танца «Степные напевы», фольклорные бурятские, русские, польские, татарские, белорусские и казачьи коллективы. Общее количество участников – 426 человек. Представители муниципальных районов смогут установить свои юрты на специально отведенных площадках.
Впервые в рамках проведения Сурхарбана состоится выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства мастеров из всех районов Усть-Ордынского Бурятского округа.
Заезд же команд запланирован на 22 июня. В этот день жители посёлка Бохан и представители команд районов УОБО во главе с мэрами территорий примут участие в акции «Свеча памяти», посвящённой Дню памяти и скорби, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Иркутская область готовится к Сурхарбану
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