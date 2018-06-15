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Кадеты из Бурятии примут участие во всероссийском слёте

Кадеты из Бурятии примут участие во всероссийском слёте
Общество, 
Спортивные состязания дадут им возможность испытать себя в сложных ситуациях

Всероссийский туристский слёт военно-патриотических клубов «Алтай-2018» пройдёт с 24 июня по 1 июля в селе Солоновке Смоленского района Алтайского края. Возможность участия в слёте бурятские кадеты из школы № 58 Улан-Удэ получили после конкурсного отбора, который проходил в апреле-мае этого года среди 10 регионов России.

В программу слёта включены следующие мероприятия: мастер-классы и тренировки по различным видам туризма; марш-бросок; соревнования по спортивному туризму на водных, горных, пешеходных и велодистанциях; состязания по рафтингу, скалолазанию, перетягиванию каната; конкурсная программа; занятия по основам военных знаний; семинар-практикум для руководителей военно-патриотических, военно-спортивных клубов и патриотических объединений.

Воспитанники детских объединений приобретут навыки, необходимые для развития военных, спортивных и творческих знаний и умений. Спортивные состязания, благодаря своей динамике, быстрой смене впечатлений, дадут им возможность испытать себя в сложных ситуациях.

В слёте примут участие не менее 15 команд военно-патриотических и военно-спортивных объединений, организованных не позднее 2015 года.

Слёт проводится при финансовой поддержке Фонда президентских грантов, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Бурятии. 
кадеты
 
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