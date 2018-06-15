На торжественном вечере пройдёт концерт с участием артистов республики
В столице Бурятии пройдёт вечер, посвящённый празднованию дня рождения Его Святейшества Далай-ламы XIV.
- В горной стране Тибет, окружённой цепочкой заснеженных гор, 83 года назад - 6 июля 1935 года, в маленьком тибетском селении Такцер в провинции Амдо на северо-востоке Тибета появился на свет мальчик по имени Лхамо Дондуп, будущий четырнадцатый Далай-лама - источник счастья и здоровья всех живых существ, воплощение Авалокитешвары в человеческом теле, один из самых великих мыслителей мира, учёный, философ, лауреат Нобелевской премии, духовный учитель буддистов всей планеты, - рассказывают организаторы.
Для буддистов это особенный день. По словам организаторов торжества, проведение мероприятий, посвящённых столь значимому для верующих событию, равно как и участие в них, является для всех редкой и счастливой возможностью накопить по-настоящему высокие духовные заслуги.
- Все собравшиеся вознесут молитвы о долгой жизни Его Святейшества, а также о том, чтобы однажды его лотосоподобные стопы ступили на землю Бурятии и благословили её. Торжественный вечер продолжится большим праздничным концертом с участием артистов республики и самодеятельных творческих коллективов. После окончания вечера всех зрителей, по традиции, ждёт угощение тортом, - отмечают они.
Праздник состоится в театре оперы и балета 6 июля, начало в 18:30.
В Улан-Удэ отпразднуют день рождения Далай-ламы
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