Артисты «Маяковки» остались в восторге от купания в Байкале

Как оказалось, артисты в гастролях купаются в местных водоёмах, несмотря на погоду. В Байкал актёры окунались по несколько раз.-Температура на улице была примерно 13 градусов, воды ещё ниже. Помню, изо рта шёл пар. Но нас это не остановило. Нам сказали, что простудиться можно где угодно, но только не на Байкале. Согревались мы полотенцами, - рассказал директор «Маяковки» Леонид Ошарин.Сегодня актёры театра планируют отправиться в Иволгинский дацан.Гастроли театра имени Маяковского в Улан-Удэ пройдут до 19 июня. 16 июня на сцене Государственного русского драматического театра им. Н.А.Бестужева состоится показ спектакля «Бешеные деньги». В эти же дни на Малой сцене Русского драмтеатра пройдут показы детского спектакля «Малыш и кот» . 19 июня театральной публике города представят постановку «Русский роман».На сцене Бурятского академического театра драмы 16 июня состоится показ спектакля «Изгнание», 17 июня – «Человек, который принял жену за шляпу».- Ставя всевозможные спектакли, мы учитываем широкую публику, с разными интересами и взглядами. Также в нашем репертуаре есть маленькие сценки, где мы с удовольствием экспериментируем. Например, спектакли «Человек, который принял жену за шляпу» или «Изгнание», - сообщил художественный руководитель театра Миндаугас Карбаускис.В продажу билеты поступили весной, и практически сразу же были раскуплены улан-удэнцами.