В Бурятии убрались в байкальском Лемасово

Волонтёры собрали 20 мешков мусора



В преддверии праздника Дня России и в честь 95-летия Республики Бурятия коллектив комитета по культуре и делам молодёжи Кабанского района, 9 июня провёл экологическую акцию «Байкалу – чистый берег». Во время акции добровольцы убрали мусор в местности «Лемасово».



11 участников акции очистили берег протяжённостью около километра. Они собрали 20 мешков различного мусора - от разбитого стекла до брошенных сетей, сообщили в администрации Кабанского района.

